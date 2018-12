L’Ok Club Imperia si classifica in seconda posizione al campionato regionale Fijlkam

Imperia. Sono ben 234 gli atleti, appartenenti a 34 diverse società liguri, che si sono incontrati domenica 9 dicembre per il tradizionale campionato regionale FIJLKAM, l’annuale competizione che riunisce tutte le categorie agonistiche della regione ha avuto luogo al “PalaNormac” di Genova Prato ed è stata organizzata dal Comitato regionale ligure settore judo.

L’Ok Club Imperia si è classificato in seconda posizione preceduto dal Pro Recco, ma tutti gli atleti di tutte le compagini si sono espressi al meglio per conquistare un posto sul podio della propria categoria. Gli imperiesi erano rappresentati in gara da 18 atleti forti e motivati e le medaglie non sono mancate.

Si laureano Campioni regionali 2018: Alessandro Ferri, Federico Galletta, Filippo Giromini, Rachele Petunia e Nicola Saglietto. Seconda piazza per: Alessio Ferri, Tiziano Boggione, Edoardo Ricciardone, Marco Scarrone e Giulia Ghiglione. Salgono sul terzo gradino del podio: Lorenzo De Angeli, Marta Brignola, Davide Berghi, Alessandro D’auria e Francesco Greco Martina Gilli e Andrea Valle, si fermano ai piedi del podio.