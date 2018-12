Lo Zonta Club Sanremo per le donne del ponte Morandi

Sanremo. Un grande evento a pochi giorni dal Santo Natale, un concerto offerto alla popolazione sanremese e ai frequentatori della zona della movida, piazza Bresca e piazza Sardi, all’ora dell’aperitivo. Un’iniziativa, o per meglio dire, un service che le signore dello Zonta Club Sanremo presieduto da Cinzia Papetti hanno organizzato per sabato 22 dicembre a partire dalle ore 19 allo scopo di sensibilizzare anche la città dei fiori alla tragedia che ha colpito non solo Genova, ma tutto il Paese, quella tragica mattina del 14 agosto scorso.

“Ai due ingressi principali verranno posizionati dei varchi simbolici dove ci saranno dei totem con il simbolo del ponte Morandi – illustra la presidente Papetti – e sui quali, chi vorrà, potrà scrivere dei piccoli pensieri su dei postscript. A chi vorrà fare una piccola donazione verranno poi offerte delle composizioni natalizie preparate dalle socie zontiane con fiori donati dalla ditta sanremese Ememflora. Il tutto avrà come sfondo lo spettacolo dei bravissimi cantanti del Family Band Gospel Choir di Vallecrosia, che proporranno il loro repertorio con l’aggiunta dei caratteristici brani natalizi”.

“Il ricavato della serata – tiene a precisare Cinzia Papetti – verrà interamente devoluto, tramite l’ausilio della Protezione Civile di Genova presieduta da Sergio Gambino coadiuvato da Fiorella Rottino, alle famiglie di donne che quel tragico giorno hanno subito gravi perdite se non addirittura lutti. Un piccolo contributo, il nostro, ma fatto con tutto l’amore e la solidarietà possibile”.

E conclude: “Intendo ringraziare sin da ora chi ci ha aiutate nel realizzare questo evento, per la parte degli allestimenti la Festiamo Sanremo e per la parte grafica e organizzativa lo studio Cultid e Civico 31, oltre agli impiegati di Sanremo Luce che si sono dimostrati molto gentili e disponibili. Ora non ci resta che attendere il calore dei sanremesi”.

Alcune note sul Family Band Gospel Choir

Il Family Band Gospel Choir nasce a gennaio 2012 come evoluzione della Family Band, coro di genitori delle scuole di Vallecrosia che ha fatto un percorso dal 2002 partendo con un repertorio in gran parte dedicato ai bambini, via via fino alla fine del 2011 in cui si è voluto intraprendere questa nuova strada del Coro Gospel.Un cammino di crescita quindi, che ha cambiato completamente la fisionomia del coro e del fare musica insieme. Dal 2012 il coro studia i più famosi brani di gospel contemporaneo con un nuovo repertorio di canzoni in gran parte di Kirk Franklin, uno dei più grandi compositori di questo genere musicale.Il Gospel infatti negli ultimi 30 anni si è trasformato adattandosi a modi culturalmente e stilisticamente più al passo con i tempi. Mescola, infatti, nuovi generi e stili musicali, come il Jazz, Blues, pop, il rock, il funky, la fusion, il rap, il latin e la dance. Il Family Band Gospel Choir fa parte dell’ Italian Gospel Choir® che è il coro Nazionale che rappresenta l’Italia nella musica Gospel e ne indossa i colori.Nato e fondato dalla Federazione italiana ricerca di musica e arte, (f.i.r.m.a.), struttura no-profit che valorizza la Musica e l’Arte in tutte le forme attraverso la diffusione della Cultura, ha come principale obiettivo quello di raggruppare ed essere punto di riferimento per le Corali, Ensamble o Gruppi che operano nella musica Gospel in Italia. Infatti riunisce cori gospel provenienti da tutto il territorio nazionale ed essendo una “Nazionale” si esibisce in Italia e all’estero tenendo concerti di alto spessore artistico ed istituzionale. Inoltre persegue scopi di natura musicale, sociale, solidale e divulga sempre messaggi positivi attraverso il linguaggio universale per eccellenza, la Musica, che abbatte barriere e va oltre i confini.L’ Italian Gospel Choir®, grazie a questo meticoloso percorso istituzionale, nel 2011 e nel 2014 ha ricevuto come premio e riconoscimento 2 medaglie di rappresentanza dal Presidente della Repubblica On. Giorgio Napolitano.Il “Family Band Gospel Choir”, attualmente è formato da una trentina di elementi ed è l’unica formazione esclusivamente Gospel della provincia di Imperia.