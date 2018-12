Ventimiglia. Sabato 2 e domenica 3 dicembre si sono svolti a Follonica i campionati nazionali dell’eps Csen, ente promozione sportiva riconosciuto dal Coni e il Gran Prix giovanile, più di 1000 atleti hanno partecipato all’evento.

Il club Tsukuri ha schierato 23 dei suoi allievi all’importante evento ottenendo buonissimi risultati. Andiamo al medagliere: oro per Federico Catassi, Cavalera Fabrizio, Catassi Simone. Argento: Masala Dino, Morsia Andrea, Zlatko Ivanov Lorenzi Luca, Lorenzi Sara. Bronzo: Micael Grillo, Loiacono Luca, Fiorini Chiara, Monterosso Nicolò, Mojoli Fabrizio, Morsia Mauro, Lorenzi Claudio, Roberto Alessandro, Bruno Viktor. A un pelo dal podio Matteo Chicchiero che finisce settimo in una categoria molto ostica, Samuele Bracali, Francesco Sansò che perdono la finale per il terzo posto finendo entrambi quinti, Marco di Giorno che finisce settimo dopo un buon recupero e Lucio Lacqua che vende cara la pelle ma deve arrendersi alla maggiore esperienza degli avversari.

Alla fine della giornata Tsukuri Judo Ventimiglia si ritrova terza nella classifica generale. “Siamo molto soddisfatti – spiega il tecnico Cristian Di Franco - non nascondo la sorpresa che ho avuto nell’ottenere così buoni risultati in quanto la competizione ha visto sul tatami oltre 1000 atleti e il livello era molto alto. Questo risultato e la conferma dei sacrifici e del grande lavoro svolto in palestra insieme ai tecnici Simone Catassi e Mauro Morsia oltre della collaborazione con le famiglie che si impegnano a portare i loro ragazzi agli allenamenti.

“Attualmente siamo una delle società più numerose della regione, questo e un chiaro sintomo di riuscita nel nostro progetto di far conoscere il judo alle nuove generazioni e a quelli che pensano di non avere più l’età per mettersi in gioco in ambito sportivo. Nessuna emozione e più grande di vedere un bambino che entra in palestra sorridendo oppure di un uomo che da il 200 x 100 per bruciare le tappe, questo e Tsukuri Judo costruire qualcosa di solido da tramandare e far conoscere a tutti.

Dal mese di ottobre stiamo operando nel sociale offrendo corsi gratuiti di judo self defence a donne e forze dell’ordine, un servizio reso disponibile per tutti coloro che vogliono mettersi in forma e sentirsi più sicuri. Adesso ci lasciamo alle spalle questa magnifica esperienza e ci prepariamo per l’ultimo evento del 2018 che si terrà a Genova il torneo di natale competizione dove Tsukuri sarà presente con i bimbi nati dal 2014 al 2007, e come dico sempre ricordando le parole del fondatore del judo prof. Jigoro Kano insieme per crescere e progredire”.