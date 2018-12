Imperia. Per il secondo anno consecutivo la Nuova San Camillo Volley Imperia si aggiudica il primo premio del Torneo dell’Immacolata di Alassio.

Questa volta con le ragazze Under 13 (già vincitrici nell’Under 12 l’anno scorso) la compagine rosso-blu dell’NSC Riviera Telecomunicazioni si conferma dominatrice nella sua categoria, facendo poker di vittorie contro: Maremola Volley, Mazzucchelli, Golfo di Diana e Celle Varazze.

Giunto alla sua diciannovesima edizione, il Torneo al PalAlassio di inizio dicembre resta un caposaldo del volley giovanile locale, offrendo alle atlete ed alle società l’opportunità di confrontarsi e misurarsi reciprocamente quando, ancora in una fase precoce dei vari campionati, la consapevolezza della propria preparazione è molto importante, permettendo di mettere in evidenza capacità e punti deboli su cui lavorare per il prosieguo della stagione. Non per ultima l’occasione di un bellissimo week-end di spettacolo sportivo per il pubblico appassionato di volley.

Complimenti alle vincitrici, le super-camilline guidate dal coach Raffaele Sini: Alice Paciello, Alice Piccione, Altea Patrucco, Beatrice Borelli, Benedetta Coppa, Cristina Dematteis, Eleonora Sini, Giulia Chiaravalli, Laura Gonella, Luisa Passino e Martina Cordella.