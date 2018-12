L’imprenditore Pierpaolo Pizzimbone in carcere con l’accusa di estorsione

Alassio. Sono accusati di concorso in estorsione aggravata, consumata e tentata, l’imprenditore Pierpaolo Pizzimbone, ex deputato del Popolo delle libertà, e il consulente Mario La Porta arrestati ieri dalla squadra mobile della polizia di Stato di Savona e Genova su disposizione della procura savonese nell’ambito di un’inchiesta su ambiente e rifiuti. Lo scrive l’Agenzia Ansa.

Secondo gli inquirenti Pizzimbone avrebbe fatto pressioni sulla società che gestisce il servizio di igiene urbana per il Comune di Alassio, una associazione temporanea di imprese tra EcoSeib, Icos e Ecoin, chiedendo che venisse sottoscritto un contratto di consulenza fittizio con La Porta, per un importo complessivo di 96 mila euro, minacciando in caso contrario di poter pesantemente influenzare le scelte dell’amministrazione comunale causando gravi danni all’impresa.

Nell’indagine è coinvolto anche l’ex assessore all’Ambiente di Alassio, Rocco Invernizzi (dimessosi il giorno dopo le perquisizioni in Comune e nella sua abitazione), che da quando aveva assunto la delega aveva sanzionato più volte l’azienda per mancato rispetto del contratto di servizio. Rocco Invernizzi è esponente di Fratelli d’Italia (di cui Pizzimbone era commissario provinciale fino a pochi giorni fa, si è dimesso in seguito all’inchiesta) e membro del gruppo Politica per Passione (di cui Pizzimbone è vice presidente, mentre il presidente è il sindaco di Alassio Marco Melgrati). Secondo gli investigatori dei 96 mila euro pattuiti ne sarebbero stati consegnati effettivamente 16 mila, in un incontro monitorato dagli investigatori.

Pizzimbone, 49 anni, aveva fondato a Imperia col fratello Giovanbattista – già ai vertici della Ponticelli, azienda imperiese di smaltimento rfiuti, socia del Comune nella ecoimperiauna – una sede de Il Circolo, associazione politica di Marcello Dell’Utri che aveva sede nel Grattacielo, negli stessi locali della Ponticelli. Appassionato di politica, nel 2004 fonda i primi “Circoli del Buongoverno” in provincia di Imperia e Savona.

Noto alle cronache rosa per esser stato fidanzato della soubrette Stefania Orlando, Pizzimbone è stato anche Console Onorario della Repubblica Democratica del Congo a Imperia dal 2003 al 2009.

Molto legato agli ambienti del volontariato è Socio attivo come Soccorritore e Vice Presidente della Croce d’Oro di Imperia-Cervo.