Liceo di Nizza sperimenta sistema elettronico di “riconoscimento facciale”. E’ il primo in Francia

Nizza. Il CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés )ha dato il via libera nella regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra per avviare la sperimentazione del “riconoscimento facciale” nelle scuole superiori.

I dispositivi saranno testati a gennaio in due plessi: Ampère a Marsiglia ed Eucalyptus a Nizza.

Secondo quanto riporta Nice Matin, questo implica l’installazione di un “gate di controllo” e di accesso video sviluppati dalla Cisco, una società americana.

Utilizzando il confronto facciale e le tecniche di tracciamento della traiettoria, il portale visivo deve, secondo la Regione Paca: ”Fornire assistenza al personale delle scuole superiori al fine di facilitare e ridurre la durata dei controlli, combattere il furto di identità e rilevare i movimenti, nonché rilevare un eventuale visitatore indesiderato”.

Il test avrebbe ricevuto secondo il sindaco Christian Estrosi “Il plauso della comunità educativa”, che ha accolto questa sperimentazione per la prima volta in Francia.