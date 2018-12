Legge su tecniche salvavita, Pd ligure: “Una norma che salverà la vita ai bambini”

Genova. È stata approvata oggi in Consiglio regionale all’unanimità la proposta di legge “Diffusione delle tecniche in materia di disostruzione pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare” di cui sono firmatario.

“Un provvedimento molto importante, chiesto da tempo dai pediatri, che contribuirà a salvare alcune vite umane. Ogni anno in Italia, infatti, numerose famiglie sono colpite dalla tragedia della morte di un bambino per soffocamento da corpo estraneo. Morti accidentali che è possibile evitare se le persone presenti nei primi momenti di emergenza sono preparate a eseguire adeguate manovre di primo soccorso. Questa legge ha come obiettivo la promozione di iniziative di primo soccorso attraverso corsi formativi per l’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero, come le scuole. Un’iniziativa pregevole, piena di buon senso e umanità, un segnale di una buona politica” – commenta Valter Ferrando, consigliere regionale del Pd ligure.