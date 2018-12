Leclerc dice addio al 2018 e all’Alfa Romeo Sauber: il monegasco nel 2019 correrà per la Ferrari

Montecarlo. Si conclude il 2018 anche per il pilota monegasco Charles Leclerc, che oltre a dire addio al vecchio anno, saluterà anche l’Alfa Romeo Sauber. Nel 2019 infatti inizierà una nuova avventura con la scuderia della Ferrari dove condividerà il box con Sebastian Vettel.

Il Gp Abu Dhabi, andato in scena il 25 novembre, è stata l’ultima impresa del giovane pilota, che si è piazzato settimo, con la scuderia elvetica, per la quale ha compiuto enormi passi in avanti lungo l’arco della stagione, migliorando le proprie performance gara dopo gara.

“Un altro grande anno in pista. 2018, sei stato fantastico - scrive Charles Leclerc sulla sua pagina Facebook ai suoi fan – Aspetto davvero il 2019, grandi sfide future. I migliori auguri a tutti voi per il nuovo anno”.