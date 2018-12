Lecco-Sanremese, Fava: “Questo risultato non ci scoraggia”

Sanremo. Alla 14^ giornata arriva la prima sconfitta stagionale per la Sanremese. I matuziani, nonostante una buona prova, cedono 2-0 sul campo della capolista, una corazzata costruita per puntare senza indugi alla promozione diretta.

“Abbiamo perso contro una squadra che ha confermato tutto quello che ci aspettavamo – ha aggiunto il direttore generale Giuseppe Fava – abbiamo tenuto testa a una formazione forte, hanno fatto la differenza due giocate di un elemento di grande valore come D’Anna. Anche la fortuna non ci ha aiutato, come sulla punizione di Molino finita sul palo. Questo risultato non ci scoraggia, mercoledì c’è un’altra partita importante e noi ci crediamo

sempre. Complimenti e un grazie ai tifosi che ci hanno seguiti numerosi a Lecco. Oggi c’erano tremila persone allo stadio, speriamo che anche Sanremo sappia essere così numerosa allo stadio per sostenere questi ragazzi, lo meritano”.