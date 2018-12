Sospel. I “gilet gialli” in Francia sembra stiano involontariamente favorendo l’immigrazione clandestina nello Stato d’oltralpe. Il check-point di St Gervais ( PPA ,punto di passaggio autorizzato) non è infatti in questi giorni presidiato dai militari della gendarmerie.

Nessuna macchina viene fermata e nessun bagagliaio o sportello viene aperto per controllare la presenza o meno di migranti. Sarebbero quasi tre anni che questo non accade: 900 giorni dicono i no borders francesi. Il motivo? I tutori dell’ordine che controllano il posto di blocco sarebbero stati tutti riassegnati ad altri incarichi più urgenti. Ovvero nel fare ordine pubblico durante le oramai costanti manifestazioni dei “gilet gialli”.