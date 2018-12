Laura Gandolfo: “Disagi per l’allestimento delle luminarie, agli imperiesi chiedo un po’ di pazienza”

Imperia. “La ditta che sta provvedendo a mettere le luminarie natalizie lavora tutta la notte. Per riuscire ad accenderle in tempi brevi ieri nel pomeriggio hanno lavorato due ore in via Alfieri. Avendo avuto infinite lamentele ho chiesto di non lavorare su altre vie e ricominciare in serata….“.

L’assessore all’Arredo urbano della giunta Scajola Laura Gandolfo fa appello sul social network alla pazienza degli imperiesi per consentire il montaggio delle luminarie natalizie.

“Non è possibile – prosegue la Galdolfo – avere le luminarie “per apparizione” ed essendo illuminate sostanzialmente le vie centrali qualche disagio credo possa essere accettato. Chiedo un po’ di pazienza, che se riusciamo ad avere la città illuminata anche solo uno o due giorni prima gli occhi e l’animo possano essere ripagati dei 10 minuti di coda in più…“.



Oggi pomeriggio alle 14 alla radice del molo di Oneglia è in programma l’allestimento dell’albero di natale illuminato realizzato con le bottiglie riciclate a cura dell’Asno, domani mattina alle 10 in piazza Serra tocca a quello di Porto Maurizio con i volonari del Civ.

L’idea è del direttore artistico del Videofestival Fiorenzo Runco.