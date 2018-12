L’Atletico Argentina espugna il San Filippo Neri e accorcia la classifica

Taggia. Un grande Atletico Argentina espugna il campo del San Filippo Neri e accorcia la classifica.

Seppur andato in svantaggio dopo 28 minuti, l’undici ponentino agguanta un successo che vale oro. Fa acquisire ancor più valore ai tre punti la doppia inferiorità numerica che ha subito la squadra armese per le espulsioni di Siberie, prima, e Pippia, poi. Per i rossoneri non si può dormire sugli allori perché già sabato si torna in campo contro il Taggia B.

II CAT. : San Filippo Neri – A. Argentina 1-3

(28′ Santanelli, 34′ Mbaye, 64′ Vecchiotti, 90′ Malouki)

San Filippo Neri: 1.Scarlata, 2.Immordino, 3.Muscio, 4.Mascardi, 5.Garofalo, 6.Munì (c), 7.Santanelli, 8.Basso, 9.Ghirardo, 10.Calcagno, 11.De Luca (E 71′). A disp: 12.Sinopoli, 13.Mantero, 14.Scola, 15.Coppola, 16.Guarino, 17.Lecini, 18.Ricci, 19.Andreis. All: Pellegrino.

A. Argentina: 1.Amoretti, 2.Costantini, 3.Muratore, 4.Mbaye (dal 75′ 16.Guiderdone), 5.Alberti, 6.Aroro, 7.Pippia (E 85′), 8.Izetta (dal 72′ 15.Malouki), 9.Siberie (c)(E 68′), 10.Vecchiotti, 11.Franzone (dal 67′ 18.Karouch (A 89′)). A disp: 12.Migliano, 13.Calzetta, 14.Meo, 17.Miatto.