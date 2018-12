Taggia. L’”Associazione produttori Moscatello di Taggia” tra gli organizzatori della giornata di studi “A tavola nella Roma dei papi nel Rinascimento” assieme all’associazione Roma nel Rinascimento, evento patrocinato dal Ministero per i beni e le attività culturali all’interno degli appuntamenti per l’anno europeo del patrimonio culturale.

Si è svolta a Roma nella prestigiosa sede dell’Istituto Storico Italiano per il Medioevo, una giornata di studi con intervento di studiosi italiani e stranieri sui temi dell’alimentazione e della gastronomia a Roma in età rinascimentale. Temi principali sono stati l’importazione, l’esportazione e la vendita dei prodotti alimentari e dei vini, le vivande e le bevande delle mense dei papi da Martino V a Pio V. In conclusione si è svolto un “banchetto” in stile rinascimentale abbinato al Moscatello di Taggia.

Come è noto il moscatello di Taggia era già presente sulle tavole dei papi in epoca medioevale e rinascimentale essendo tra i vini più apprezzati e di valore importati dallo Stato Pontificio. Daniele Lombardi, affermato ricercatore di storia rinascimentale, ha trattato la parte relativa ai vini serviti sulla tavola dei papi e della sua corte; i documenti più importanti sono relativi alle descrizioni e alle degustazioni del bottigliere del Papa Paolo III Farnese, Sante Lancerio, bottigliere del Papa il quale apprezzava in maniera particolare il “moscato proveniente dalla Riviera di Taggia”.

I rappresentanti dell’associazione produttori Moscatello di Taggia hanno raccontato il progetto di ricerca sia storica che tecnica che per oltre 10 anni si è svolto in collaborazione con l’università e il CNR di Torino con l’ausilio di storici e con tecnici del mondo enologico ed in seguito hanno guidato la degustazione del Moscatello d i Taggia nelle versioni secco, vendemmia terdiva e passito. L’attento pubblico presente è rimasto conquistato dall’importante storia del prodotto, dal progetto di rinascita e dalle caratteristiche del vino degustato, presente nelle sue diverse versioni all’interno della DOC Riviera Ligure di Ponente.