7°edizione

L’associazione “Castellaro 2005″ conclude la stagione con il torneo natalizio di calcio a 5 foto

Grande soddisfazione per i dirigenti soci e partecipanti per aver disputato questa manifestazione sul nuovo manto, posato in tempi record











Sanremo. Con la 7°edizione del torneo di Natale calcio a 5 di sabato 22 dicembre, si è conclusa la stagione sportiva 2018 dell’associazione sportiva dilettantistica “Castellaro 2005“. Grande soddisfazione per i dirigenti soci e partecipanti per aver disputato questa manifestazione sul nuovo manto, posato in tempi record, del campo sportivo di Castellaro.