Imperia. Sia pure a macchia di leopardo si stanno accendendo in tutta la città le luminarie natalizie. Le prime sono state quelle di via e piazza San Giovanni a Oneglia, poi, di seguito quelle di via dell’Ospedale, le “Lucinvia” di via Monti, fino a Porto Maurizio, via Cascione e dintorni.

Alla raccolta di fondi essendo i conti del Comune “blindati” per le note difficoltà economiche che hanno portato al pre-dissesto le casse di Palazzo civico hanno contribuito negozianti, professionisti e semplici cittadini.

“Viene sempre scritto così – sottolinea l’assessore all’Arredo urbano Laura Gandolfo – ma è una verità parziale, il Comune ha contribuito, eccome“. Si era parlato, in effetti, dell’intervento di un paio di sponsor ma mai resi pubblici…. “Nel senso- replica la Gandolfo – che trattandosi di un atto di mecenatismo e non di una sponsorizzazione da parte di una o più attività economiche non è corretto, né legalmente previsto che si rendano noti nominativo e cifra versata”

Mercoledì è prevista l’inaugurazione degli alberi costruiti con le bottiglie riciclate su iniziativa del direttore artistico del Videofestival Fiorenzo Runco: alle 18 in piazza Serra a Porto Maurizio, alle 19 alla radice del molo lungo a Oneglia.

(Nelle foto di Marco Salutari l’illuminazione natalizia di alcune vie della città)