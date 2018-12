Sanremo. Con una grande festa, ieri sera nella nostra redazione si è concluso “L’albero di Natale dei lettori 2018”.

Dopo il successo delle passate edizioni, anche quest’anno il gioco fotografico organizzato in occasione delle feste natalizie da Riviera24.it con la collaborazione della rete d’impresa Sanremo On ha richiamato un vasto numero di partecipanti.

I giudici, Nicola Amelio, editore di Riviera24.it, Paolo Tonelli, interior designer, e Roberto Berio, presidente di Sanremo On, hanno visionato uno a uno gli scatti pervenuti scegliendo con obiettività i 9 più originali: 5 per la categoria Casa, 3 per quella Lavoro e uno al quale è spettato lo speciale riconoscimento della critica.

I vincitori si sono aggiudicati i regali offerti dalle seguenti attività aderenti alla rete d’imprese Sanremo On: Paolo Tonelli Interior Designer, Spinnaker Boutique, Gioielleria Abate, Franco Boutique, Glam Restaurant e Hype. A questi si sono aggiunti i regali messi in palio dal nostro giornale.

Ecco i vincitori e i relativi premi:

Albero di Natale – Categoria Casa

1° posto – Rossana Roverio, regalo offerto da Spinnaker Boutique

2° posto – Flavia Fuschini, regalo offerto da Gioielleria Abate (ha ritirato il premio il papà Giovanni)

3° posto – Antonella Dario, regalo offerto da Franco Boutique

4° posto – Virginia Robbiati, regalo offerto da Glam Restaurant

5° posto – Immacolata Caldararo, regalo offerto da Hype

Albero di Natale – Categoria Lavoro

1 ° posto – Pneus Service Snc, regalo offerto da Riviera24.it (banner pubblicitario per un mese)

2° posto – Reparto Oncoematologia Ospedale di Sanremo, regalo offerto da Riviera24.it (articolo pubbliredazionale). Ha ritirato il premio la signora Patrizia Moraldo

3° posto – Scuola Primaria Diano Castello, regalo offerto da Riviera24.it (intervista radio). Ha ritirato il premio la maestra Mara Cassella

Il Premio Speciale della Critica, offerto dall’interior designer Tonelli, è stato assegnato a Spinnaker Boutique con la seguente motivazione: “Non solo estetica, non solo design, non solo moda. Un luogo è prima di tutto un pensiero, un richiamo, un’idea. Ogni microcosmo è parte di un tutto, prende vita con le persone, si nutre della presenza e del possesso dello spazio come un abito indossato. Esistono relazioni tra la città e i suoi interni abitativi, i negozi, i luoghi di ritrovo. E’ un continuo dialogo fatto a volte di silenzi, di pause, di lunghe riflessioni. L’albero di Spinnaker rapisce lo sguardo ed emoziona in una commistione senza confini tra città ed emozione”.

Alla premiazione erano presenti tutti i giudici, accompagnati dai titolari o rappresentati delle attività commerciali di Sanremo On che hanno aderito al gioco.