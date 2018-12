L’Airole Fc chiude il 2018 in bellezza battendo il San Lorenzo

Airole. Gran finale di 2018 per l’Airole Fc nel campionato ligure di serie C di futsal. Dopo la bella affermazione a Toirano è arrivata infatti anche la vittoria al PalaRoja nello scontro diretto d’alta classifica dell’ottava giornata contro il San Lorenzo.

Davanti ad una numerosa cornice di pubblico la gara è partita nel segno dell’equilibrio, interrotto solo da alcune fiammate tra cui una grossa occasione ospite seguita da una traversa del biancoverde Gasparre. Attorno alla metà del primo tempo era l’Airole ad andare in vantaggio con una pregevole semirovesciata al volo di Marcarino ottimamente servito da un passaggio filtrante di Lillo. Il pareggio del San Lorenzo arrivava però poco dopo grazie ad un beffardo tiro da lontano, situazione che portava le due squadre all’intervallo sull’1-1.

Nella ripresa scendeva in campo praticamente solo l’Airole che costruiva una grande mole di gioco senza concedere nulla agli avversari ma sprecando tante occasioni. Ci voleva così una rete di Grillo a cinque minuti dalla fine, con Lillo ancora uomo-assist, per portare in casa i tre punti e regalare un Natale decisamente sereno all’ambiente biancoverde prontamente rialzatosi dopo un periodo sfortunato.

“I ragazzi e mister Franco Basta meritavano davvero una fine d’anno così – ha commentato il presidente Stefano Ricci – abbiamo avuto alcuni risultati negativi ma anche in quelle occasioni la prestazione c’era sempre stata. Il campionato si conferma davvero equilibrato e con poche reti quindi i tre punti di stasera sono ancora più preziosi. Ora un po’ di riposo e poi a gennaio ripartiremo dalla difficile trasferta di Varazze per l’ultima giornata del girone d’andata. Auguriamo buone feste a tutti i componenti dell’Airole FC ed ai nostri sostenitori!”

Dopo la partita la squadra si è quindi trasferita come di consueto al ristorante ‘Nico’ di Porra per i saluti prima della sosta natalizia. Graditissimo ospite d’onore dell’Airole e della Federazione di Seborga è stato il presidente del Monaco Futsal Jean Claude Haddad: “Siamo molto grati a Jean Claude ed alla signora Antoinette per la bellissima visita – ha commentato il DS biancazzurro Matteo Bianchini – ci auguriamo di poter presto ricambiare andando ad assistere ad una partita del Monaco. Ringraziamo l’Airole che sta portando davvero in alto in nome del Principato di Seborga in questo campionato di serie C e ci uniamo agli auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo!”