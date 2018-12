Ladri in azione a Ventimiglia, smurata una cassaforte

Ventimiglia. Ignoti hanno svaligiato un’abitazione in via Sottoconvento, nei pressi del negozio Oviesse. I ladri, probabilmente dei professionisti del crimine, hanno smurato una cassaforte. Il colpo è avvenuto la notte dell’11 dicembre, oggi gli inquilini hanno presentato la denuncia.

Stando a quanto fino ad ora ricostruito, i ladri avrebbero sfondato la persiana e il vetro di una finestra al pianterreno e, una volta entrati, hanno messo a soqquadro l’appartamento, portando via un bottino fortunatamente misero. Sembra che i malviventi avessero a lungo studiato i movimenti della famiglia prima di entrare in azione: un colpo mirato, dunque, messo in atto da professionisti.

I furti, nell’intera provincia, sono sempre più frequenti e sui social si moltiplicano gli appelli di fare attenzione.