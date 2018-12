Ladri in azione a Vallebona. Svaligiata una abitazione

Vallebona. Ladri sono entrati in azione ieri tra le 17 e le 21,30 a Vallebona dove hanno svaligiato l’abitazione di una donna, uscita per andare a compiere delle commissioni. Quando l’inquilina è rientrata si è trovata di fronte al fatto compiuto, con le stanze messe a soqquadro. Nonostante la frenetica ricerca di un bottino da portare via, i ladri hanno potuto prendere ben poco, in quanto l’oro era già stato rubato e in casa non c’era più nulla di valore.

Il furto non sarebbe isolato. Sembra infatti che siano stati commessi colpi analoghi nel comprensorio e in vallata, tanto che i residenti hanno lanciato sui social il monito: “Attenzione, ladri in azione”.