La storia della Ferrari in mostra a Monaco

Monaco. E’ stata inaugurata all’inizio della settimana direttamente dal principe Alberto la spettacolare mostra di auto da corsa, compresi quelli di F1, della Scuderia Ferrari.

Un colpo d’occhio impressionante, cinquanta modelli che hanno fatto la storia di un’eccellenza italiana riconosciuta e apprezzata in tutto il mondo. Il sovrano del Principato, grande appassionato e collezionista di questo genere di vetture, ha potuto visitare in anteprima l’esposizione ospitata all’interno del Museo dell’Automobile nel quartiere di Fontvieille, ed è stato accolto ed accompagnato nella visita dall’ex pilota Jean Alesi e dal futuro compagno della prima guida Sebastian Vettel, il monegasco Charles Leclerc.

La regina di questa esposizione viene considerata la 250 GTO de 1962: ne sono stati prodotti solo 36 esemplari in tutto il mondo e in tanta rarità una di queste auto è stata recentemente venduta all’asta all’incredibile prezzo di 70 milioni di dollari! L’occasione per visitare la mostra con i modelli storici della Casa di Maranello è sfruttabile sino al prossimo 15 marzo, ogni giorno dalle 10 alle 18 al costo di 8 euro.

(Foto di Les Dna)