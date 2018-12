Sanremo. Una splendida notizia per tutta Sport Management e in particolar modo per la sezione triathlon dell’impianto di Sanremo che può fare festa per la convocazione di Samuele Bernò al collegiale azzurro in programma a Cadimare (SP) da domani a domenica.

È stata proprio la Federazione Italiana Triathlon tramite una lettera a far sapere che la volontà del direttore tecnico giovanile Alessandro Bottoni era quella di chiamare per questo raduno di Cadimare anche l’atleta della Sport Management che dunque parteciperà ufficialmente al: “Raduno Programma Territoriale Nord Ovest: Cadimare (SP) 7/9 dicembre 2018”.

È proprio lo stesso triatleta allenato, presso il Centro Natatorio Comunale di Sanremo, dal tecnico Omar Aschero a spiegare: “Vedo questa convocazione come premio per un anno di sacrificio, dove ho dovuto coniugare l’impegno con lo studio ed il triathlon. Mi servirà sicuramente come stimolo per crescere sempre di più, sperando in un anno con maggiori soddisfazioni Mi sono appassionato al triathlon grazie al mio allenatore Omar Aschero che mi ha sempre stimolato a migliorarmi. Grazie al quale lo scorso anno ho scoperto il triathlon cross (la prova in bici è sostituita da quella in mountain bike), molto divertente. Il triathlon è impegnativo: mi alleno tutti i giorni dalle due alle quattro ore cambiando disciplina o alternandola a seconda dell’allenamento. Sicuramente quest’anno sarà più duro, perché dovrò fare alcune uscite in mtb visto che credo molto nel progetto del cross”.

Proprio il triathlon cross è uno degli obiettivi del giovane Samuele Bernò: “Vorrei provare a spingere nel triathlon cross e vedere se riuscirò ad avere qualche buon risultato. Intanto però voglio continuare a credere nel triathlon sperando che questo raduno sia l’inizio di un buon 2019. Vorrei infine cogliere l’occasione per ringraziare in primis la mia famiglia che mi sostiene in tutto, il mio allenatore sempre molto disponibile e bici sport Ospedaletti che mi aiuta con le varie bici e mtb”.

