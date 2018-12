La Sanremese prepara la trasferta sul difficile campo del Casale

La Sanremese prepara la trasferta di domani sul difficile campo del Casale. I matuziani cercano un risultato positivo in terra piemontese per riprendere la marcia dopo la battuta di arresto di mercoledì.

Il Casale non sarà avversario facile, si trova al quarto posto in classifica con 28 punti frutto

di 7 vittorie, 7 pareggi e una sola sconfitta. I nerostellati, inoltre, sono in piena striscia

positiva, reduci da sei vittorie consecutive.

“Domani sarà una partita complicata – dichiara mister Lupo alla vigilia – il campo è difficile, loro sono in un buon momento e sono una squadra che bada molto al sodo. Ci siamo ritrovati in dieci giorni ad affrontare due situazioni inedite per noi. Domani servirà una prova di carattere”.

Per la trasferta di domani mister Lupo dovrà fare a meno di Giubilato e Castaldo in difesa

e di Carletti in attacco. Già a disposizione l’attaccante Lella arrivato nelle ultime ore dal Lecco.