La Sanremese pesca dal Lecco, neo acquisto l’attaccante Tommaso Lella

Sanremese. Direttamente dalla capolista è stato presentato questa sera al Comunale l’ultimo acquisto del direttore generale Giuseppe Fava, l’attaccante ex Lecco Tommaso Lella.

Accordo raggiunto a tempo di record con il neo giocatore biancazzuro, convinto nell’arco di una notte a passare tra le fila del sodalizio matuziano. Lella è già a disposizione di mister Lupo ed ha esordito per la prima volta nella scorsa trasferta di Casale.

“Giocatore dalle qualità indiscusse – spiega Fava – lo abbiamo scelto anche per l’uomo che sta dietro al calciatore. Con l’uscita di Fall dovevamo sostituire un attaccante e Lella corrisponde all’identikit della nostra punta. Il fatto che arrivi da Lecco può essere di stimolo, ma più mediatico che altro”.

“Dalle prime impressioni - commenta l’allenatore Alessandro Lupo - credo proprio di aver trovato quel valore aggiunto del quale, insieme al ritorno di Lo Bosco, avevo bisogno. L’opportunità di prendere un giocatore così importante non si può lasciarsela scappare – continua il tecnico. Fall è un ottimo giocatore, lo ringrazio, ma aveva un modo di interpretare il calcio diverso da quello che mi aspettavo”.

Le prime dichiarazioni di Tommaso Lella alla Sanremese: “Ringrazio il direttore per l’opportunità perché è stato un contatto inaspettato. Sono contento di entrare in una società che ha fatto storia e che vuole centrare l’obiettivo di tornare tra i professionisti. Grazie anche al mister che mi ha fatto esordire subito, nonostante non conoscessi ancora i nomi di tutti i miei nuovi compagni.

Cosa lasci e cosa trovi?

“Di la c’è una piazza importante, con dei tifosi al seguito e una pressione che percepisci quotidianamente. Il Lecco è una squadra oggettivamente valida, ma non sono imbattili.

Io credo – continua il neo attaccante biancazzuro – che tutte e tre le prime del campionato abbiamo fatto un girone straordinario. Se guardiamo i punti, in altri gironi sarebbero tutte prime.

Sanremo è una città straordinaria, di una bellezza sconvolgente. Amo il mare e sono felice di essere qui”.