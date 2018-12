Sanremo. Un po’ per le piogge cadute alla vigilia, un po’ per un programma troppo impegnativo di corse campestri (soprattutto in Italia), la trasferta tradizionale al cross delle isole Lerins è stata poco vissuta dalle principali società liguri e piemontesi, che hanno lasciato liberi atleti e famiglie di partecipare a titolo di gita personale, a questa prova senza dubbio affascinante. La Foce, tuttavia, sempre a titolo personale, aveva una decina di concorrenti che si sono difesi molto bene nel fango e nelle difficoltà di una prova faticosa.

La più brava, sia nel piazzamento che nella gara più prestigiosa del settore femminile, quello degli assi, è stata Miryam Bazzicalupo, quarta assoluta in un contesto di rivali agguerrite e in numero imponente. Miryam, che ha militato nelle giovanili della Foce, dopo un breve periodo nelle file sia del Cus Pisa che dell’Arcobaleno, è ritornata a Sanremo, si allena quasi giornalmente ed è un po’ la bandiera della società. Le giovani podiste hanno tutto da imparare.

Sempre nel settore assoluto, quello dei seniores, degli assi maschili, ottimo 14° posto del focino Luca Olivero, professionista informatico a Genova ma attaccato alla maglia Foce in modo encomiabile; alle sue spalle il consigliere della Foce, Alessandro Castagnino, 24°. Alessandro è il tecnico del sito Foce.

Per tornare ai più giovani, troviamo l’allieva Federica Marelli, 5a e più dietro la compagna di squadra Marina Marchi, 12a. Tra le cadette, 8° posto della neo-entrata Alessia Laura, più dietro Fatima Soummade. Infine le “ragazze”: 10a la giovanissima Giulia De Cristofaro con, alle spalle, Marta Paonessa. Tra i maschietti, in evidenza un simpatico Francesco Carota.

“Ora una breve pausa, poi le campestri della scuola e le regionali liguri e nazionali. Allenarsi, dunque, se si vuole competere ad armi pari con gli specialisti liguri. Per andare più forte, non basta cambiare casacca, ma credere nei valori dell’atletica. Miryam Bazzicalupo e Luca Olivero insegnano” – dice la Foce.