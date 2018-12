La proposta dello storico Gandolfo: “Intitolare una via al Festival di Sanremo”

Sanremo. Lo storico sanremese Andrea Gandolfo ha scritto una lettera all’ufficio viabilità e sottosuolo del Comune di Sanremo per proporre l’intitolazione di una vita al Festival della canzone italiana:

“Dal momento che tra due anni, nel 2020, il Festival di Sanremo celebrerà la sua settantesima edizione e che tale manifestazione identifica ormai la nostra città in tutto il mondo come la città della musica, anzi direi come l’emblema dell’italianità nel mondo, oltre ad essere uno dei simboli di Sanremo, insieme al Casinò, alla chiesa russa, alla Milano-Sanremo e ai suoi celebri fiori.

Vorrei sottoporre alla Vostra attenzione di dedicare una via o una strada di Sanremo non ancora intitolata a nessuno, al Festival della canzone italiana. Io avrei pensato alla traversa, senza nome, che si trova in via Matteotti tra la Banca Unicredit e la Biblioteca Civica.

Dopo le targhe dei vincitori dei Festival in via Matteotti, penso che una “via del Festival della canzone italiana” sarebbe il giusto e doveroso omaggio dell’amministrazione comunale alla sua manifestazione di punta, che ha reso celebre Sanremo in tutto il mondo.

Potrebbe poi essere un’ottima occasione per inaugurare tale via, proprio la settantesima edizione del Festival nel febbraio del 2020″.