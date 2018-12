La felicità e la relazione di coppia, la psicoterapeuta Patrizia Sciolla ai microfoni di R24 Radio

Sanremo. Intervistata da Giusy Di Martino, la psicoterapeuta Patrizia Sciolla ha parlato ai microfoni di R24 Radio di come viene percepita la felicità e le difficoltà all’interno di una coppia.

Ecco l’intervista:

Buongiorno, come mai in certi casi non riusciamo a raggiungere gli obiettivi che ci prefissiamo?

Per prima cosa bisogna tenere in mente che le persone hanno la parte del cervello frontale molto sviluppato , che ci consente di prevedere le conseguenze e fare dei ragionamenti più interessanti. Questo processo ha però dei limiti: il nostro cervello pensa che soltanto se le cose andranno bene noi saremo felici . Questa barriera ci impedisce di impegnarci su quello che facciamo e iniziamo a pensare che la felicità derivi dall’esterno e non che sia autoprodotta, ma in realtà non è cosi. Un esempio concreto è interrogarci su chi sia più felice tra una persona che vince al gratta e vinci , ed una persona che gli viene diagnosticata una malattia. Tutti quanti diremmo che il più felice sia la prima persona ma a distanza di un anno la nostra capacità di reagire alle disavventure, porterà le due persone ad essere felici entrambe. Essa viene definita felicità sintetica, si crea quando non si stabilizzano degli obiettivi.

Passando alla relazioni di coppia, quando si capisce la fine del legame?