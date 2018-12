Ventimiglia. Questa mattina intorno alle 8.30, la Croce Verde Intemelia ha svolto un’esercitazione di soccorso in zona Latte precisamente sugli scogli della spianata.

I volontari sono intervenuti per portare in salvo due persone annegate, una delle quali, nel tentativo di portare in salvo il compagno annegato, è caduta procurandosi una profonda ferita alla gamba.

Sono state mobilitate due squadre, la prima con un mezzo piccolo 4×4 a causa della strada molto stretta, la seconda con un mezzo di soccorso base per il trasporto in ospedale. L’intervento è durato 25 minuti.

Gli istruttori ringraziano tutti i volontari che hanno preso parte all’esercitazione, tra cui il “ferito”, anch’egli volontario della Croce Verde Intemelia. Un grazie anche alla volontaria Denise della Croce Rossa di Santo Stefano al Mare al suo comitato per aver truccato il ferito.