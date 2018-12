Sanremo. La città piange la scomparsa di Bruno Pesante. E’ mancato ieri a 78 anni portato via da un male incurabile.

Per anni gestore della tabaccheria al Borgo, che da un po’ di tempo è in mano alla figlia, Pesante è soprattutto ricordaton per aver giocato nella Sanremese, come difensore, nel periodo della Serie C a girone unico, quella allenata da mister Ventimiglia.

Ai familiari, amici e conoscenti del defunto vanno le più sentite condoglianze dalla redazione di Riviera24