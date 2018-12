E’ stata istituita in Liguria la Giornata regionale della Polizia Locale, che si celebrerà il 3 maggio di ogni anno. Lo prevede l’emendamento n.8 al DDL 229/2918 (Disposizioni collegate alla Legge di stabilità per il 2019) approvato oggi dal Consiglio regionale.

“La data – spiega la vicepresidente e assessore alla Sicurezza Sonia Viale – è stata individuata nell’ambito del Comitato tecnico consultivo di Polizia Locale ed è legata ad un avvenimento ben preciso: il 3 maggio del 1957 Papa Pio XII con Lettera Apostolica nominò San Sebastiano patrono della Polizia Locale. Questa Giornata era già prevista da una delibera di Giunta – ricorda l’assessore – ma oggi, grazie all’approvazione di questo emendamento nel collegato alla Manovra, si trasforma in un appuntamento fisso che verrà celebrato ogni anno per riconoscere il valore degli agenti di Polizia Locale e consegnare

simbolicamente una onorificenza a chi si è distinto per meriti speciali”.

“In un sistema integrato che vede la sicurezza urbana quale elemento essenziale per la convivenza civile delle nostre comunità – prosegue Viale - è importante sottolineare il ruolo della Polizia Locale. Credo sia momento importante per la nostra regione, per dare il giusto riconoscimento a tutti gli agenti della Polizia Locale: chi indossa una divisa e lavora a

contatto con le persone è primo volto delle istituzioni di fronte ai cittadini”.