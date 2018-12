Bordighera. Anche a Bordighera sono spuntate le “temute” colonnine arancioni che contengono rilevatori di velocità. Sull’Aurelia ne sono state posizionate due: una in Arziglia, all’altezza di via Sant’Anna, la seconda in via Vittorio Emanuele II, nei pressi del negozio di biciclette “Barale”. La terza è in zona Due Strade, verso la frazione di Borghetto San Nicolò.

Gli autovelox al momento non sono ancora in funzione, ma lo saranno a breve. Con una novità rispetto a quelli delle città limitrofi: per funzionare, infatti, non avranno bisogno di un presidio della polizia a fianco della colonnina.

La pattuglia potrà rimanere distante una cinquantina di metri collegarsi via tablet con l’autovelox: in questo modo verrebbe assicurata la contestazione immediata della contravvenzione per eccesso di velocità, così come prevede la legge.