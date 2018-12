In via Cascione a Imperia, il Comune dice “da bocciare”

Imperia. Botta e risposta la tra la presidente del Comitato San Maurizio Luciangela Aimo e l’assessore alla Viabilità della giunta Scajola Antonio Gagliano.

La Aimo, tracciando un bilancio dell’evento che si è svolto lo scorso fine settimana in via Cascione ha auspicato l’incremento di manifestazioni di questo tipo a cadenza quindicinale per attirare clienti nell’isola pedonale.

Antonio Gagliano, titolare di un bar proprio nell’area pedonalizzata e assessore alla Viabilità, la pensa, invece, in maniera diametralmente opposta.

“Alle attività di somministrazione – commenta Gagliano – eventi come questo non portano nulla. Al bar, al massimo potrai fare un caffè in più. La manifestazione andava fatta al Parasio, al Parco urbano, alla Spianata dove non ci sono attività e nemmeno negozi di alimentari o gastronomie. È sicuramente da bocciare e come giunta bocceremo ogni ulteriore richiesta in tal senso. Inoltre sono state fatte molte violazioni dai titolari delle bancarelle che abbiamo sanzionato».

Alcuni espositori che non avrebbero rispettato il divieto di ingresso con i furgoni e per questo sono stati multati.

(nella foto una delle bancarelle dello Sreet Food che si è svolto tra venerdì e domenica)