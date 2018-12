In provincia la laurea si ripaga lavorando 65 anni. Secondo peggior risultato d’Italia

Imperia. Ancora brutte notizie per i residenti della provincia. Dopo il 102esimo posto nella classifica della qualità della vita nelle province italiane, dopo l’inserimento della tratta ferroviari Genova-Ventimiglia nella top ten delle peggiori strade ferrate d’Italia, un’altra tegola cade in testa agli imperiesi. In particolare agli studenti universitari e, più in generale, a chi vuole laurearsi o già lo ha fatto.

Secondo una classifica stilata dal “Sole 24 ore”, uomini e donne della provincia di Imperia, sono al secondo posto nazionale per tempo impiegato lavorando a ripagarsi i soldi spesi per conseguire la laurea. Si parla di ben 65 anni, praticamente mai. Peggio c’è solo Viterbo: 77 anni.