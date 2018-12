Imperia. Ultimo consiglio provinciale dell’anno stamattina a palazzo della Prefettura. All’ordine del giorno la revisione delle società controllate.

Per quanto riguarda la Riviera Trasporti, in attesa che venga elaborato il Piano di ristrutturazione che prevede dismissioni immobiliari e tagli (anche del personale), il presidente Fabio Natta ha comunicato l’anticipazione di cassa da parte dell’Ente per il pagamento degli stipendi di dicembre e delle tredicesime dei lavoratori a causa di un ritardo da parte di Regione e Stato centrale.

A proposito, invece, dell’Università c’è il rischio di una chiusura delle attività didattiche se la Regione non porterà a termine l’acquisto (per 3 milioni di euro) del Campus di via Nizza.

Approvata anche la convenzione tra la Provincia e il comune di Bordighera per l’utilizzo della palestra del “Montale”. Il prezzo fissato è di 5 euro all’ora, di cui 1,50 euro andranno all’istituto bordigotto.