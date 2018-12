Imperia. Ultima giornata di regata nelle acque imperiesi per la 29° edizione della Imperia Winter Regatta.

Nella giornata odierna il comitato di regata presieduto da Ennio Pogliano ha deciso di annullare le prove a causa di una forte mareggiata che ha investito il litorale con onde oltre i 3 metri. Ciò non ha inficiato il risultato finale dal momento che sono state confermate le classifiche dei giorni precedenti.

Pertanto la vittoria finale è andata a pannaggio per la classe 470 maschile all’equipaggio tedesco Winkel-Cipra, seguiti dagli inglesi Wrigley-Taylor, terza posizione per il duo ucraino Shvets-Matsuyev.

La classe 470 femminile ha visto primeggiare la coppia tedesca Dahnke-Winkel, seconda posizione per le triestine Russo Cirillo-Linussi, chiude il podio l’altra coppia triestina Marchesini-Fedel.

Nella classe 420 femminile la prima posizione se la sono aggiudicata le romane Frascari-Lanzetta, secondo posto per la coppia francese Leconte-Mariani, terza posizione per l’equipaggio locale Oddone-Riano dello Yacht club Imperia.

Infine per la classe 420 open prima posizione per l’equipaggio ravennate dei fratelli Caldari, seguiti dagli imperiesi Bozzano-Casano dello Yacht club Imperia, ultimo gradino del podio per i tedeschi Steide-Honold.

“Un’edizione importante che ha visto la partecipazione di tanti equipaggi provenienti da tutta Europa e che per la prima volta ha inaugurato il circuito EUROSAF 420” – commenta il Presidente Marco Savini - “Ringraziamo innanzitutto il Circolo Nautico al mare di Alassio per la preziosa collaborazione e gli sponsor e partner tecnici che hanno sostenuto anche quest’anno la regata: Marine Store, Balbi Nautica, Zaoli, Frantoio Sant’Agata di Oneglia, CIV di Borgo Marina. Un ringraziamento al Comune e a tutta l’Amministrazione sempre disponibile e vicina alle manifestazioni cittadine e a Go Imperia. Un piacere avere al nostro fianco Assonautica Imperia con cui, dopo le vele, abbiamo iniziato a portare avanti nuovi progetti. Un grazie speciale a tutti gli atleti che hanno partecipato, allo staff ed ai volontari dello Yacht Club Imperia e i ragazzi dell’alternanza scuola-lavoro dei plessi scolastici imperiesi”.

Il presidente di Assonautica Imperia Enrico Meini aggiunge “E’ stato un piacere collaborare con Yacht Club Imperia anche in questa occasione. Come Assonautica abbiamo l’obiettivo di lavorare anche a nuovi eventi che possano valorizzare il territorio ogni anno e siamo certi avremo grandi soddisfazioni facendo rete e mettendo a sistema le risorse. Ringraziamo Toio, azienda leader nell’abbigliamento nautico, che è stato partner tecnico delle Vele d’Epoca e che ci ha seguito in questa avventura e sarà con noi anche nel futuro. Un arrivederci, quindi, al 2019″.

Entry list e classifiche www.ycim.it

(Photo Credit Gabriele Valinotti)