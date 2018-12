Imperia. Dagli incidenti stradali alla ricerca dei dispersi, passando per il soccorso di animali in difficoltà, fino all’aiuto nelle grandi tragedie, come il crollo del ponte Morandi a Genova. I vigili del fuoco sono sempre presenti. Anche quest’anno, in occasione delle celebrazioni, martedì 4 dicembre, di Santa Barbara, patrona dei vigili del fuoco, sono stati resi noti i numeri degli interventi che hanno visto impegnati i pompieri nel territorio imperiese, dove nel complesso, il 115 è intervenuto in 4350 occasioni durante l’anno.

Scendendo nei dettagli, nel corso del 2018, i vigili del fuoco della provincia di Imperia sono intervenuti per 525 richieste per incendio, 148 richieste per incidenti stradali, 133 richieste per dissesti statici, 157 richieste per danni d’acqua e 3387 richieste per soccorsi vari (quali soccorso a persona, taglio di alberi pericolanti, apertura porte, soccorso ad animali, e altro ancora).

Tutti dati che verranno ricordati domani, quando il comandante provinciale, ingegnere Corrado Romano, li renderà noti durante la giornata commemorativa. Le celebrazioni per Santa Barbara prenderanno il via alle 10,15 con gli Onori ai Caduti dei Vigili del Fuoco presso la sede centrale del Comando. Alle ore 10,30 la Celebrazione della santa Messa officiata dal vescovo della Diocesi di Albenga-Imperia monsignor Guglielmo Borghetti e alle 11,30 breve saggio dimostrativo. La cerimonia quest’anno si svolgerà congiuntamente alla Marina Militare il cui personale si unirà al personale dei vigili del fuoco presso la sede del Comando per la celebrazione della Santa Messa. Alla manifestazione saranno presenti il prefetto Silvana Tizzano e le altre autorità della provincia.

Le attività dei vigili del fuoco.

All’attività di soccorso tecnico è strettamente affiancata l’importantissima azione di “prevenzione incendi” e “sicurezza sui luoghi di lavoro”: quanto più è presente in modo qualificato l’attività di prevenzione tanto minore è l’incidenza dei sinistri e in termini di probabilità di accadimento e in termini di danni conseguenti all’evento.

L’attività di soccorso si è anche svolta con la partecipazione del Comando alle principali emergenze a carattere regionale e nazionale. In particolare, il personale del Comando ha contribuito alle operazioni di soccorso a seguito del crollo del ponte Morandi di Genova e successivamente agli interventi di sgombero delle abitazioni presso gli stabili sottostanti alle strutture pericolanti.

Tra le principali attività svolte dal Comando nell’anno trascorso, si ricordano soprattutto:

Sotto l’aspetto operativo: il Comando ha continuato ad occuparsi dell’arricchimento culturale e professionale del dipendente personale operativo ed alla predisposizione di procedure operative allo scopo di migliorare l’organizzazione delle risorse, umane e strumentali e la gestione delle situazioni connesse agli interventi di soccorso.

Sono state effettuate attività operative in attuazione della convenzione inerente il potenziamento estivo del dispositivo di soccorso acquatico nel comune di San Remo.

L’attività di Formazione Professionale: presso il Comando Provinciale di Imperia è stata espletata una cospicua attività di formazione mediante l’attuazione di corsi destinati al personale dipendente sia all’interno che fuori dalla sede provinciale.

Sotto l’aspetto amministrativo: nonostante l’efficienza sempre dimostrata, il Settore Amministrativo Tecnico Informatico vive con sofferenza la radicale riforma della Pubblica Amministrazione ormai avviata da più di un decennio.

Nell’imminente futuro dovranno essere affrontate talune difficoltà volte al rinnovamento verso una struttura amministrativa sempre più snella, in possesso di procedure semplificate, rivolta ai cittadini come alle imprese, capace di fornire sostegno allo sviluppo e alla competitività che il territorio imperiese impone, più efficiente, amichevole e affidabile.

Il perfezionamento del protocollo informatico, la gestione telematica dei flussi documentali, a partire dalla prevenzione incendi on-line, saranno gli obiettivi che permetteranno di fare un salto di qualità all’insegna dei principi di economicità, efficienza ed efficacia, per una Pubblica Amministrazione a servizio della collettività.

L’attuazione di tali migliorie richiederà soprattutto l’integrazione, qualitativa e quantitativa, di risorse umane.

Nell’ambito della stessa ricorrenza saranno consegnati attestati di lodevole servizio e croci di anzianità ad alcuni dipendenti del Comando.

L’ATTIVITA’ DI PREVENZIONE INCENDI ha riguardato:

1714 pratiche evase, di cui:

726 esami di progetti e rinnovi Certificati di Prevenzione Incendi

663 sopralluoghi, alcuni dei quali in seno a Commissioni esterne

325 altri tipi di procedimenti di prevenzione incendi

L’ATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA ha riguardato:

78 sopralluoghi di verifica a seguito di esposti-denuncia e di intervento di soccorso

110 informative all’Autorità Giudiziaria

33 procedimenti sanzionatori ai sensi del D.Lvo n.758/94

150 istanze evase di accesso agli atti amministrativi Legge 241/90

L’ATTIVITÀ DI FORMAZIONE ESTERNA ha visto l’espletamento di:

CORSI ANTINCENDIO D.Lvo 81/08 (sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro)

40 corsi espletati

860 lavoratori formati (come addetti alle emergenze nei luoghi di lavoro)

860 abilitati alla lotta antincendio nei luoghi di lavoro

80 volontari di protezione civile formati per l’emergenza incendi

SERVIZI DI VIGILANZA

308 servizi espletati. (Teatri, Discoteche, Esposizioni, Fiere)