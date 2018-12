Imperia, vigili del fuoco in lutto per la morte del collega Stefano Colasanti

Imperia. Un minuto di silenzio, alle 8, e bandiere a mezz’asta: anche i vigili del fuoco dell’imperiese sono in lutto per la morte in servizio sulla Salaria del collega Stefano Colasanti, 50 anni.

Pompiere da 21 anni, Colasanti ieri si è fermato per aiutare i colleghi della squadra di Monte Libretti impegnati presso il distributore sulla via Salaria all’altezza del comune di Fara Sabina, nel Reatino, dove un’autocisterna era stata avvolta dalle fiamme che si erano propagate, probabilmente, durante le operazioni di travaso del gpl.

Stefano Colasanti stava portando a far revisionare a Monterotondo, a nord di Roma, un mezzo dei vigili del fuoco. Ma vista la situazione di emergenza si ferma per aiutare i colleghi. I pompieri provano a domare le fiamme, ma l’esplosione li travolge e li scaraventa a decine di metri di distanza. Per il 50enne non c’è niente da fare, mentre 7 vigili del fuoco restano feriti, insieme con altre 11 persone, tra cui alcuni operatori del 118: Colasanti muore nell’esplosione.