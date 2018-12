Imperia. Quest’anno un augurio speciale di buone feste arriva da due storiche istituzioni imperiesi che, unite, hanno dato vita a uno spettacolo unico e ricco di atmosfera sacra e conviviale.

Il Comitato di San Giovanni e Tradizioni Onegliesi assieme alla Compagnia di via Carducci hanno realizzato, lo scorso 8 dicembre, un’infiorata all’interno della Basilica di San Giovanni, fondendo le tradizioni di Porto Maurizio e quelle di Oneglia.

L’iniziativa è scaturita dalla collaborazione tra la parrocchia ed il Comitato di San Giovanni che, a sua volta, ha coinvolto la compagnia di via Carducci nella realizzazione di un regalo speciale alla cittadinanza, in una data particolare per il mondo cattolico, ovvero il giorno dedicato all’Immacolata Concezione. Presenti alle celebrazioni anche il sindaco di Imperia Claudio Scajola e le autorità religiose, civili e militari.

Il tutto illuminato da migliaia di luci che hanno offerto agli imperiesi e a tutti gli ospiti una particolare atmosfera di festa e di solidarietà, in cui i soci di Ineja hanno salutato i presenti, offrendo un bicchiere di vin brûlé, un sorriso ed un augurio “perchè “Ineja c’è” e via San Giovanni s’illumina!”.