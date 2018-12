Imperia, un paziente ringrazia personale del reparto di nefrologia. “Per migliorare ci vogliono assunzioni”

Imperia. Il ventimigliese Enzo F., 54 anni, ci scrive per ringraziare il personale medico e infermieristico del reparto di nefrologia dell’ospedale di Imperia, dove è stato ricoverato per diversi giorni. Al contempo, però, manda un messaggio alla ASL: “C’è carenza di organico, prendete provvedimenti”.

“Il reparto è pulito e in ordine”, scrive Enzo, “I dottori sono molto disponibili, cortesi, sempre pronti al dialogo e a dare qualsiasi chiarimento, sono molto interessati al paziente, scrupolosi, non lasciano mai niente al caso e sono tutti molto affiatati. Ma le ore di lavoro, secondo me, sono troppe per la responsabilità che hanno. Basta un niente per sbagliare e con la vita non si scherza”.

Parole di elogio anche alle infermiere: “Sono dolcissime e fanno il loro lavoro perché ne sono portate, altrimenti non potrebbero farlo. Ci vuole tanta umanità”. “Le infermiere iniziano presto il loro turno”, aggiunge Enzo, “Indossano il camicie e distribuiscono le terapie. Poi tolgono il camicie, fanno i letti, e accudiscono i pazienti. Poi indossano la retina in testa e distribuiscono il pranzo. Finito di pranzare, si ricomincia con le terapie. Tutto questo lo fanno in due per turno. Una follia! Bisogna assumere personale e dare un servizio migliore al malato e a chi lavora”.

“Mi auguro che queste parole servano a sensibilizzare tutti gli organi di competenza”, conclude Enzo, “In modo che vengano presi provvedimenti. Resto fiducioso nelle istituzioni”.