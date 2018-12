Imperia, un consiglio comunale dedicato alla riqualificazione dell’ex Agnesi

Imperia. Progetto Imperia prende posizione sulle ipotesi di riqualificazione area ex Ferriere e stabilimento Agnesi.

“Visti i primi incontri tra sindaco Scajola e vice sindaco Fossati con il gruppo Colussi e l’ipotesi di riqualificazione a destinazione commerciale, ricettiva, dei 50.000 metri quadrati dell’area sita nel cuore di Oneglia comprensivi dello stabilimento Agnesi, è assolutamente necessario - spiegano i consiglieri d’opposizione Savioli e Lanteri -, attraverso il consiglio comunale, discutere sul futuro di detta area, dei posti di lavoro che necessariamente dovranno essere creati con particolare rispetto e riguardo con salvaguardia per chi lavorando in Agnesi il lavoro lo ha perso o comunque è stato costretto a lasciare la propria città per non perderlo.

Chiederemo pertanto una convocazione di un consiglio comunale monotematico. Il dibattito dovrà essere esteso alle realtà produttive della città, perché Imperia non può permettersi di fare ulteriori errori su un tema così importante e delicato”.