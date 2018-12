Imperia, tutto pronto alla Cascione per la 7° edizione di “Giochi & Follie in piscina”

Imperia. E’ tutto pronto in acqua ed a bordo vasca per sabato 15 dicembre (alle 20.45) quando la piscina Cascione ospiterà la settima edizione dei “Giochi & Follie in piscina”.

L’evento, organizzato da P.A. Croce Bianca Imperia con la collaborazione di Ode20.it, ha da sempre goduto del patrocinio del Comune di Imperia ed in sei edizioni ha visto partecipare 680 ragazzi tra i 15 ed i 66 anni. Sabato sera, l’ingresso sarà ad offerta libera per raccogliere fondi a favore della stessa Pubblica Assistenza organizzatrice. In particolare, i fondi raccolti verranno impiegati per l’acquisto di materiale sanitario da utilizzare sui mezzi di primo soccorso.

Si tratta di otto giochi che richiederanno abilità, acquaticità, e tanto voglia di divertirsi. Dallo storico ‘Otto in canotto’, ideato dai pioneri dei giochi come Franco Brioglio e Corrado Ferraris, passando per i ‘Cacciatori di Perle’ fino a l’intrepido ‘Indiana Jones’, nei quali verranno utilizzate anche 120 metri di fune, 5 canotti da tre metri e 48 ciambelle gonfiabili oltre a 7 preziosissime perle. Gran finale con il ‘Eco-Soccorso in acqua’ dove ogni squadra presenterà un mezzo di soccorso auto-costruito con materiale di plastica, che poi verrà riciclata, dove verrà coinvolto il pubblico in una votazione finale.

La parola va al co-organizzatore di Giochi & Follie in piscina 2018, Jari Alassio: “Ringrazio la Rari Nantes Imperia per la disponibilità gratuita della Piscina e tutto lo staff coinvolto, in particolare il Gruppo Giovani della Croce Bianca che ha dato pieno appoggio per la realizzazione dell’evento e vorrei esprimere la mia gratitudine a Davide Marino che ha contribuito concretamente alla serata. Un plauso va al presentatore Maurilio Giordana, colonna di queste sette edizioni che ancora una volta ci farà divertire. Invitiamo tutti in piscina, dalle ore 20.45, per passare un sabato sera diverso e fare del bene divertendosi”.

Durante la conferenza di presentazione è intervenuto Luca Patelli, vice presidente della Croce Bianca: “Siamo contenti di ospitare la manifestazione e ringraziamo Jari e Ode20.it per la collaborazione all’ evento in ogni dettaglio. Insieme a tutti coloro che verranno sabato sera in piscina e ci daranno la loro mano. La Croce Bianca esce dai soliti schemi e diventa un motivo oltre che di aggregazione anche di divertimento, non svolgendo soltanto attività di pubblica assistenza”.

Hanno chiuso l’incontro l’assessore allo Sport e Manifestazioni, Simone Vassallo, ed il direttore generale della Rari Nantes Imperia, Matteo Gai. Il primo ha sottolineato l’importanza dell’evento: “Sono davvero contento che la Città si animi con divertimento e inoltre l’incasso verrà devoluto ad una pubblica assistenza. Insomma, si coniugano le azioni goliardiche dei coraggiosi che scenderanno in acqua con la valorizzazione dell’attività svolta dalla Croce Bianca”.

Il dottor Gai, soddisfatto per l’allestimento della rassegna, ha ricordato: “Giochi & Follie” è un appuntamento storico della piscina di Imperia e si inserisce in un programma natalizio che prevede l’open day, nel giorno successivo. Insomma, la Cascione tra il 15 e il 16 dicembre si farà conoscere a 360 gradi”.

Per info ed iscrizioni: chiama il numero 380 6462288 oppure manda una mail all’indirizzo direzione@crocebiancaimperia.org