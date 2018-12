Imperia, tutto è pronto per l’open day alla piscina Cascione

Imperia. La Rari si veste a festa e la piscina Cascione viene addobbata per il Natale. E’ tutto pronto per l’open day di domani, 16 dicembre dalle 10 alle 19, organizzato dalla Rari Nantes Imperia.

Entri gratis in piscina tutto il giorno ed al mattino (dalle 10 alle 12.30) potrete liberamente frequentare i corsi e masterclass di Fitness ed AquaFitness. Al pomeriggio, sarà il turno della Scuola Nuoto con i saggi dei più piccoli che, dalle 16, potranno anche incontrare Babbo Natale ed il suo Elfo venuti alla Cascione per i bambini di Imperia.

Porteranno cioccolata calda e panettoni per tutti. Saranno aperte le iscrizioni per il secondo trimestre di Scuola Nuoto e, durante tutta la giornata, sarà possibile sostenere l’esamino per conoscere il proprio livello di Scuola Nuoto. E ci saranno tante offerte, promozioni e sconti per chi si iscriverà durante l’Open Day.

Dalle 17, spazio alla Pallanuoto con un’amichevole tra i settori giovanili giallorossi. Sarà una grande domenica alla Cascione. Tra sorprese, promozioni ed offerte l’Open Day festeggia già il Natale.