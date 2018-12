Imperia, tutti gli eventi natalizi a Oneglia

Imperia. Ecco nel dettaglio i prossimi appuntamenti che vi attendono inVia ed in via dell’Ospedale ad Imperia.

Domenica 16 e domenica 23 dicembre Babbo Natale allieterà grandi e piccini in via dell’Ospedale e ritirerà le letterine dei “ritardatari”.

Giovedì 20 dicembre il gruppo musicale i “Flautonauti” si esibirà in un concerto itinerante lungo inVia (Galleria degli orti, via Monti, via Vieusseux, Galleria Berio). I Flautonauti è una vera e propria orchestra di flauti nata da un’idea di Marco Moro, che da piccola ensemble ha trasformato questa formazione in un gruppo stabile che propone sia un repertorio classico sia un repertorio più popolare.

Venerdì 21 dicembre, nel pomeriggio, l’Associazione Sportiva Dilettantistica Niche presenterà il suo Babbo Natale ginnasta con uno spettacolo itinerante lungo le vie di inVia… ed in Via dell’Ospedale. L’associazione da anni promuove la ginnastica artistica e ha preparato moltissimi atleti.

Sabato 23 dicembre sarà la volta dei concerti itineranti Double Trust Choir Pantaband dell’associazione Panta Musicà. Scopo dell’associazione è promuovere la musica in tutte le sue forme e la crescita personale dei suoi allievi anche attraverso la musica con un percorso che vuole essere una versione modernizzata del Gymnasium latino. Dalla classica al jazz, dal pop al rock, tutti i generi sono considerati importanti e scuola di vita per i ragazzi.

Il 5 gennaio la scuola di canto Progetto Voc-Ale diretta da Alessandra Brunengo, apprezzata mezzo soprano e docente di canto, che ha formato tantissime voci sia giovani sia meno giovani.

Il Comitato spontaneo inVia ed i commercianti di via dell’Ospedale desiderano ringraziare tutti gli artisti che si esibiranno durante le festività in quanto la loro preziosa collaborazione. “Non dimenticate di venirci a trovare venerdì 21 dicembre dalle 19 alle 23 quando si terrà il nostro evento clou: Natale Sotto le Stelle– musica, aperitivi e

shopping nel centro di Oneglia” – affermano gli organizzatori.