Imperia. Torna a riunirsi la community locale di utilizzatori di WordPress, la piattaforma Open Source più usata nel mondo per la realizzazione di siti web: un sito internet su tre è fatto con WordPress. L’appuntamento è per programmatori, designer, appassionati, blogger, per chi lo utilizza per hobby.

Gli eventi organizzati dal WordPress Meetup Imperia non sono corsi o spazi di promozione commerciale, ma appuntamenti informali e gratuiti dove ci si incontra per parlare di WordPress offrendo supporto sia a tutti coloro che vogliono avvicinarsi per la prima volta a WordPress, sia ai più esperti che vogliono conoscere altri appassionati.

Per tutti gli appassionati il ritrovo sarà mercoledì 12 dicembre dalle 18.30 alle 20.30 presso il bar Vittoria in viale Matteotti 10 a Imperia Porto Maurizio.

Programma dell’appuntamento:

18:30 Incontriamoci: benvenuto e breve autopresentazione dei nuovi partecipanti.

18:40 Prima parte: parliamo di WordPress! (1h circa)

– Discussione a tema su “I pregiudizi su WordPress”, miti da sfatare e opinioni degli esperti.

– Discussione a tema su “I plugin che non possono mancare nel mio sito WordPress”, confronto per gli esperti e fonte di consigli utili per chi lo è meno e deve creare o gestire un sito.

19:40 Seconda parte: networking! (45 minuti circa)

Formazione di tavoli “tematici” utili per chi inizia da zero e vuole chiedere consigli ai più esperti, per chi vuole mettersi a disposizione degli altri, e per chi vuole approfondire un argomento specifico. I temi di questo appuntamento sono: “web design su WordPress”, “installazione, configurazione e gestione di WordPress”, “SEO/web marketing/ecommerce su WordPress”

La partecipazione è gratuita, in omaggio a tutti i partecipanti gadget ufficiali di WordPress. Per partecipare basta confermare la propria partecipazione sull’app ufficiale Meetup: https://www.meetup.com/Imperia-WordPress-Meetup/