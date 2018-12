Imperia, terminato con l’apposizione della punta l’albero ecologico di piazza Serra

Imperia. Portato a termine l’albero ecologico illuminato costruito con le bottiglie riciclate, nato dall’idea del direttore del Videofestival Fiorenzo Runco e realizzato dal Civ di Porto Maurizio con il patrocinio del Comune.

Inaugurato venerdì scorso alla presenza di assessori e autorità in concomitanza con quello alla radice del molo lungo di Oneglia (a cura dell’Asno), la sua forma aveva fatto storcere il naso a più di qualcuno e suscitato ironie sul web, tanto che qualcuno lo aveva soprannominato “Spuntacchio” per fare il verso a “Spelacchio“, quello del sindaco di Roma Virginia Raggi dello scorso anno.

Non sono mancati nemmeno gli attacchi all’ideatore Fiorenzo Runco che si difende così: “Per l’albero di Porto ci sono state parecchie difficoltà tecniche dovute proprio alla tipologia di realizzazione e vari altri imprevisti. Comunque è stato terminato. Sempre per come si poteva ovviamente“.

Fiorenzo Runco passa poi al contrattacco sfogandosi: “Imperia rischiava di non avere luminarie, infatti sono state messe all’ultimo solo perché si è riusciti a raccogliere qualche soldo o perché qualche associazione le ha donate. Le intenzioni erano le migliori. Potevamo starcene anche noi dietro alla tastiera del telefono a sparlare su qualunque cosa, perché questo è lo sport preferito dalla maggioranza degli imperiesi. Abbiamo invece scelto il contrario, lavorando intorno ad una idea per la collettività. Abbiamo sbagliato? Sicuramente si, perché Imperia merita ciò che ha: niente. Tuttavia almeno a noi, resta l’orgoglio di aver fatto qualcosa. Concludo con un consiglio: imperiesi, non rinunciate ai vostri sogni, continuate a dormire…“