Imperia, studente si inciampa per un buco sul marciapiede: “Esiste da quasi un anno”

Imperia. Una madre ci scrive per segnalare un episodio increscioso verificatosi di fronte alla struttura dell’Isah:

“Questa mattina io e altri genitori abbiamo assistito all’ennesimo studente che rotola per terra a causa di un buco sul marciapiede di fronte alla struttura dell’ISAH che è aperto da quasi un anno. Nessuno ha mai fatto lavori di ripristino.

Esiste un cartello disfatto con sopra scritto Amat, ma gente che suda per migliorare quel tratto di strada non se ne sono visti. Al mattino masse di genitori si ammassano a portare figli che a quella età dovrebbero essere indipendenti, parcheggiano nelle vicinanze e sembrano ignorare e non curarsi degli studenti o degli abitanti della zona, creando uno scorribanda di mezzi in strada vicinale cascine. E’ necessario che qualcuno prenda provvedimenti”.