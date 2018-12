Imperia, rubano rame. Nei guai duo italo-tunisino

Imperia. La scorsa notte, gli agenti della Polizia di Stato hanno denunciato per furto un italiano di 64 anni residente a Sanremo e un tunisino di 46 anni intenti ad armeggiare con alcuni fili elettrici, da cui stavano estraendo il rame per appropriarsene. Precisamente, gli operatori della squadra mobile hanno intercettato i due malfattori sulla

linea dell’ex ferrovia costiera, in prossimità della galleria “Garbatella” di Borgo Prino.

Ben 10 kg di rame sono stati rinvenuti e sequestrati dagli agenti, oltre al “kit” completo per l’estrazione: un seghetto a mano, una tenaglia in metallo e una di precisione, oltre a una bilancia unitizzata per pesare il rame al fine di rivenderlo.

Il cittadino tunisino, irregolare sul nostro territorio, è stato successivamente messo a disposizione dell’ufficio immigrazione e raggiunto da un provvedimento di espulsione a firma del Questore di Imperia.

Il fenomeno in esame viene costantemente monitorato dal dipartimento della Pubblica Sicurezza che ha istituto, al suo interno, l’Osservatorio nazionale sui furti di rame. Infatti questi reati, oltre a provocare l’interruzione di pubblici servizi essenziali con ripercussioni di natura economica e sociale di particolare rilievo, possono avere conseguenze per quanto riguarda la sicurezza e l’ordine pubblico.