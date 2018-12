Imperia punta alla Bandiera Lilla. L’assessore Volpe: “Impegno massimo per le persone con disabilità motorie”

Imperia. Continua l’attenzione e l’impegno dell’amministrazione comunale verso le persone con disabilità motorie.

“Stiamo lavorando per tornare ad ottenere la Bandiera Lilla“, spiega l’assessore Luca Volpe. “Questo significa che dovremo mettere in campo tutte le azioni necessarie per migliorare l’accessibilità dei nostri luoghi. Vogliamo favorire il turismo da parte di persone con disabilità, perché significa legare il rilancio economico di Imperia a una funzione sociale. Una mission che ben si sposa con la Città Solidale che abbiamo promesso in campagna elettorale”.

A tal proposito, nei giorni scorsi l’assessore ai Servizi sociali Luca Volpe, accompagnato dal consigliere comunale e membro della Commissione Vigilanza Claudio Ghiglione, ha consegnato ad uso gratuito alla Piscina Felice Cascione una sedia Job per l’ingresso in acqua dei disabili. Sono previste prossimamente nuove iniziative su questo versante.