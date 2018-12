Imperia, primi sopralluoghi operativi per preparare il restyling della piscina Cascione

Imperia. La piscina comunale Felice Cascione rimarrà chiusa al pubblico lunedì 10 dicembre.

In accordo con il Comune di Imperia verranno effettuate delle prove peritali sulla struttura in vista dei futuri lavori che saranno compiuti nell’impianto. L’ attività è necessaria per progettare i prossimi interventi.

La Rari Nantes è consapevole del disagio causato ed assicura che le lezioni dei vari corsi verranno recuperate prima di Natale e verranno spostate le partite in programma in tale data. L’attività riprenderà regolarmente già dal giorno successivo, martedì 11 dicembre.