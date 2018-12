Imperia, prestazione con luci ed ombre per la Maurina Strescino

Imperia. Ancora una prestazione con luci ed ombre per la Maurina Strescino.

Un primo set, sempre condotto in testa dalle imperiesi e regalato sul finale alle padrone di casa (25-23). Un vistoso calo nella seconda frazione sulla falsariga della gara giocata a La Spezia (25/12). La reazione nel terzo set vinto meritatamente (25/21). Il quarto set perso nuovamente nelle battute finali (25/22).

Da segnalare, purtroppo, nel terzo set l’infortunio a Lupi Martina, che nonostante la giovane età, si stava proponendo come una tra le giocatrici più interessanti di tutta la serie C. Si prospetta per lei un lungo stop dovuto ad una probabile lesione del collaterale mediale del ginocchio dx.

Sabato 22 dicembre alle 18 al Palazzetto dello Sport ultima gara prima della sospensione per le festività natalizie. Le bianco-azzurre riceveranno la forte formazione dell’Admo Lavagna, che ha agganciato al 3^ posto della classifica generale, grazie alla vittoria nello scontro diretto, l’Acqua Minerale di Calizzano Carcare.

CAMPIONATO REGIONALE SERIE C

9^ Giornata 15/12/18

C.F.F.S Cogoleto Volley – Maurina Strescino IM 3 – 1(25/23-25/12-21/25-25/22)