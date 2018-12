Imperia, porta aperte all’istituto Amoretti e al liceo artistico

Imperia. Sabato 15 dicembre, si svolgerà l’open day presso l’I.I.S. Amoretti e Artistico a Imperia, in piazzetta De Negri 2 e presso la sede staccata di Sanremo, in via Dante Alighieri 123.

Presso la sede di Imperia, alle 15 verranno presentati i percorsi del liceo artistico, del liceo delle scienze umane e dell’opzione economico-sociale, mentre alle 16.30 sarà la volta del liceo linguistico.

Nella sezione staccata di Sanremo, alle 15.30 si procederà alla presentazione dei due percorsi liceali presenti: liceo delle scienze umane e liceo delle scienze umane opzione economico sociale. I responsabili dell’orientamento e alcuni docenti dell’istituto illustreranno le caratteristiche dei vari percorsi liceali e accompagneranno genitori e studenti alla scoperta della scuola.

Il secondo ed ultimo open day avrà luogo sabato 12 gennaio 2019 con le stesse modalità.